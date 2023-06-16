Двое жителей Петушинского района предстанут перед судом за квартирные кражи. В отношении...

Двое жителей Петушинского района предстанут перед судом за квартирные кражи.В отношении 35-летнего жителя города Покрова завершено уголовное дело. Он обвинялся в краже чужого имущества.Дело обстояло следующим образом: в конце марта 2023 года в дежурную часть полиции обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже из её дома телевизора, стоимостью 10 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.Злоумышленник был задержан оперативниками. Он признался, что технику сдал в комиссионный магазин, деньги потратил на собственные нужды.В ходе проверки было установлено, что фигурант проник в дом через окно, которое хозяйка оставила открытым для кошки.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.В совершении аналогичного преступления обвиняется 55-летний местный житель.По версии следствия, фигурант, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, распивал спиртное со своей приятельницей и остался у неё ночевать. На следующий день, когда потерпевшая ушла на работу, он похитил у женщины дрель и продал её. Причиненный ущерб составил 5 000 рублей.Обвиняемый в содеянном признался. В ближайшее время он предстанет перед судом.Фото pxfuel.com