В прошлом году объём помощи, предоставленный организацией, превысил 300 млн рублей.

Владимирская область начнёт сотрудничать с фондом поддержки тяжелобольных детей. Соглашение подписано в рамках «ПМЭФ-2023».«Круг добра» создан по инициативе Владимира Путина. Он может закупать для маленьких пациентов лекарства, медицинские изделия, оплачивать медицинские услуги. В 33-ем регионе помощь фонда получат 60 детей. В прошлом году объём помощи, предоставленный организацией, превысил 300 млн рублей.«Я от всего сердца поблагодарил председателя правления Фонда Александра Ткаченко и его коллег за их добрые дела», - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.