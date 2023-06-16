Главному врачу вязниковской больницы Владимирской области внесено представление за нарушения прав...
Главному врачу вязниковской больницы Владимирской области внесено представление за нарушения прав инвалидов.
Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите прав инвалидов.
Установлено, что кнопка вызова персонала на здании детской поликлиники ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» находилась на недопустимой высоте. Наклонная платформа для инвалидов-колясочников находилась в нерабочем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Главному врачу медицинского учреждения внесено представление.
По требованию прокурора допущенные нарушения устранены в полном объеме.
Фото прокуратуры Владимирской области, pxfuel.com