Главному врачу вязниковской больницы Владимирской области внесено представление за нарушения прав...

Главному врачу вязниковской больницы Владимирской области внесено представление за нарушения прав инвалидов.Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите прав инвалидов.Установлено, что кнопка вызова персонала на здании детской поликлиники ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница» находилась на недопустимой высоте. Наклонная платформа для инвалидов-колясочников находилась в нерабочем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Главному врачу медицинского учреждения внесено представление.По требованию прокурора допущенные нарушения устранены в полном объеме.Фото прокуратуры Владимирской области, pxfuel.com