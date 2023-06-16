Они встретились в рамках ПМЭФ.

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым.Руководитель энергообществ обсудил вопросы функционирования и развития электросетевого комплекса региона, реализацию Программы повышения надежности электроснабжения Владимирской области на 2022-2024 годы, разработанную совместно с Правительством и главами муниципальных образований.Стороны оценили результаты модернизации электросетевого комплекса области и договорились о дальнейшем взаимодействии в этом направлении. Также поднимался вопрос об усилении работы с потребителями региона, расширении спектра клиентских сервисов и дополнительных услуг.Реклама.