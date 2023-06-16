По словам ясновидящей, в городе появился убийца. Известная по шоу Битва экстрасенсов предсказательница описала внешность преступника.

По словам ясновидящей, в городе появился убийца. Известная по шоу "Битва экстрасенсов" предсказательница описала внешность преступника.В Екатеринбурге из водоема достали пугающую находку в виде мешка с неоднозначным содержимым. Как сообщил , снаружи наполнение напоминало человеческое тело из-за обмотанного вокруг скотча. Внутри оказались останки домашнего животного. Экс-участница шоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова высказалась по поводу происшествия.Корреспонденты узнали у шаманки, как такое вообще могло оказаться в пруду. Ей пришло видение, якобы недалеко от водоема живет маньяк. Согласно описанию, это мужчина 35-40 лет с крепким телосложением, который бросил мешок с убитым животным, чтобы оценить действия правоохранителей.Звезда шоу "Битва экстрасенсов" считает, что маньяк присматривает себе жертв среди людей и планирует свои злодеяния. "Ищет, куда будет трупы прятать", — предположила ясновидящая Кажетта.Конкретными фактами дурное предчувствие она не подтвердила, но повод для беспокойства все же остается. И без того, что провидица почуяла происки маньяка, извлеченный из пруда мешок наводит ужас.Напомним, Кажетта Ахметжанова участвовала в шестом сезоне шоу "Битва экстрасенсов" и прошла в финал. Своей целью она называет служение и помощь людям.