Британские СМИ сообщают, что Меган Маркл не смогла спокойно пережить игнорирование со стороны Карла III.

Британские СМИ сообщают, что Меган Маркл не смогла спокойно пережить игнорирование со стороны Карла III.Как известно, у герцогов Сассекских довольно напряженные отношения с королевской семьей. На то была масса причин: чересчур откровенные интервью, скандальные мемуары с раскрытием нелицеприятной информацией. Неудивительно, что Меган Маркл и принц Гарри не получили приглашение на важное событие.В Великобритании состоится официальное празднование юбилея короля. Карл III отметит 75-летие, а опального сына с супругой в гости решил не звать. Ну, а герцогиня Сассекская тем временем совершила один поступок, который народ уже приняли за коварный план, нацеленный на то, чтобы испортить праздник. По крайней мере, такие комментарии появляются на просторах Интернета, а подобные статьи – в прессе.Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл в свое время заключили многомиллионный контракт с известным стриминговым сервисом, который выпустил о них документальный сериал. Сообщается, что супруга сына Карла III договорилась с боссами платформы запустить сериал "Форс-мажоры" со своим участием. И ее не остановил тот факт, что ленту крутили уже не раз. Кажется, герцогиня решила помозолить глаза родне.Но самое интересное, что в преддверии показа сериала, звезда запустила рекламную кампанию, в которой, конечно, нашлось место упоминанию королевской семьи. Там звучат фразы о том, какую жертву принесла Меган Маркл, отказавшись от блестящей карьеры ради брака с наследником престола.