Из горящей квартиры во Владимире спасатели эвакуировали два человека.
Сегодня 16 июня произошел...
Из горящей квартиры во Владимире спасатели эвакуировали два человека.
Сегодня 16 июня произошел пожар в жилом доме во Владимире на улице Соколова-Соколенка, дом 11. По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание в квартире, на площади 8 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
С места пожара эвакуировано 2 человека.
К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.
Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото МЧС России по Владимирской области