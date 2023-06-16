Из горящей квартиры во Владимире спасатели эвакуировали двух человек. Сегодня 16 июня произошел...

Из горящей квартиры во Владимире спасатели эвакуировали двух человек.Сегодня 16 июня произошел пожар в жилом доме во Владимире на улице Соколова-Соколенка, дом 11. По прибытии спасателей установлено, что произошло возгорание в квартире, на площади 8 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.С места пожара эвакуировано 2 человека.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области