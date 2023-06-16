Агент по недвижимости объяснил общую тенденция на основе личного опыта.
Агент по недвижимости объяснил общую тенденция на основе личного опыта.
Разумеется, каждый из нас стремиться получить максимальную выгоду от любых приобретений, и недвижимость здесь не исключение. Экономить на всем совершенно необязательно, однако не стоит переплачивать там, где можно не переплачивать. Как сохранить денежные средства при покупке квартиры в новостройке, объяснил риелтор.
Александр Леонов раскрыл общую тенденцию на основе личного опыта. По словам агента по недвижимости, лоты в новостройках начинают дорожать после старта продаж.
К примеру, квартира в одном из домов Перми, который вел эксперт, через месяц после старта продаж прибавил в цене полмиллиона рублей. Однако риелтор заключил сделку с застройщиком заранее и помог клиенту сэкономить 500 тысяч рублей.
Агент по недвижимости подчеркнул, что новостройка относилась к жилью бизнес-класса. Однако есть и общие случаи, которые он раскрыл в интервью порталу . Риелтор привел в пример ситуацию в Перми.
К примеру, в центре города квадратный метр жилья сегодня может стоить до 200 тысяч рублей. Меж тем, на старте продаж в новостройках можно найти лот, квадратных метр которых стоит на 60 тысяч рублей дешевле.
Эксперт порекомендовал потенциальным клиентам сразу обращаться к агентам по недвижимости, которые смогут отследить минимальную цену. Он отметил, что забронировал стоимость подорожавшей через месяц квартиры, хотя платить за нее пришлось тоже через месяц.