Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, что по прилете в Москву ее ждал неприятный сюрприз.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, что по прилете в Москву ее ждал неприятный сюрприз.Достаточно долгое время дочь Анастасии Заворотнюк пробыла в Дубае. И некоторые считали, что Анна обосновалась в ОАЭ и не собирается возвращаться в Россию, но недавние публикации девушки опровергли эти домысли. Она сообщила, что вернулась в Москву, но долгожданное прибытие на родину было омрачено крайне неприятным инцидентом.Возвратившись в свою столичную квартиру, дочь прославленной артистки обнаружила приклеенную ко входной двери наклейку с надписью, которая проинформировала об отключении коммунальных услуг за неуплату. Мысль о том, что сообщение, приклеенное к двери, могли видеть соседи, заставила Анну испытать стыд. "Какое позорище", – сказала дочь Анастасии, рассказывая подписчикам в популярной социальной сети о произошедшем.К счастью, Заворотнюк-младшая добилась возвращения электроэнергии, а затем и горячей воды в квартиру. Она сообщила поклонникам, что оплатила коммунальные услуги, хотя испытать неудобства все же успела. Например, Анне пришлось как простой смертной кипятить воду в чайнике, чтобы помыться.Ранее дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как выглядит ее муж, которого она скрывает уже несколько лет. Подробнее об этом "Дни.ру".