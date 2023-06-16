Жильцы владимирской трехэтажки на улице Северная, 81, где затопило 8 квартир, так и не дождались ремонта. Со дня коммунальной катастрофы прошло уже три месяца. А управкомпания, как говорят
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2023-kryshu-vladimirskoj-trexetazhki-gde-zatopilo-8-kvartir-tak-i-ne-otremontirovali.html" target="_blank">Крышу владимирской трехэтажки, где затопило 8 квартир, так и не отремонтировали</a> - Жильцы владимирской трехэтажки на улице Северная, 81, где затопило 8 квартир, так и не дождались ремонта. Со дня коммунальной катастрофы прошло уже три месяца. А управкомпания, как говорят
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2023-kryshu-vladimirskoj-trexetazhki-gde-zatopilo-8-kvartir-tak-i-ne-otremontirovali.html]Крышу владимирской трехэтажки, где затопило 8 квартир, так и не отремонтировали[/url] - Жильцы владимирской трехэтажки на улице Северная, 81, где затопило 8 квартир, так и не дождались ремонта. Со дня коммунальной катастрофы прошло уже три месяца. А управкомпания, как говорят