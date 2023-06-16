Жильцы владимирской трехэтажки на улице Северная, 81, где затопило 8 квартир, так и не дождались ремонта. Со дня коммунальной катастрофы прошло уже три месяца. А управкомпания, как говорят

Жильцы владимирской трехэтажки на улице Северная, 81, где затопило 8 квартир, так и не дождались ремонта. Со дня коммунальной катастрофы прошло уже три месяца. А управкомпания, как говорят жильцы, продолжает кормить людей «завтраками» – обещается только провести работы до конца этого года. С каждой квартиры ежемесячно собирают чуть больше тысячи рублей. В сумме должно накопиться