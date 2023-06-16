Звезда сериала Беспринципные на повестке дня. Актриса Кристина Бабушкина вляпалась по уши.

Звезда сериала "Беспринципные" на повестке дня. Актриса Кристина Бабушкина вляпалась по уши.Адвокат Сергей Жорин поведал, какой исход грозит людям за противоправные действия в отношении запрещенных веществ. Тема получила общественный резонанс утром 16 июня, когда стало известно о задержании звезды сериала "Беспринципные" Кристины Бабушкиной и ее супруга. Полиция остановила автомобиль пары в центре Москвы и обнаружила при осмотре пакетик с подозрительным составом.Адвокат Сергей Жорин объяснил: дальнейшая судьба актрисы и ее мужа будет зависеть от объема и назначения найденного у пары белого порошка. Если следствие установит наличие опасной запрещенки в изъятой у Бабушкиной упаковке, то звезде может грозить уголовная ответственность по 228-1 статье, сообщает .Если наркотики обнаружат и в пакете, и в крови подозреваемых — речь пойдет о еще более жестком наказании. Как развернутся события вокруг звезды сериала "Беспринципные", пока не ясно.Что ждет Кристину Бабушкину и ее мужа в случае выявления запрещенных веществ в медицинских анализах крови? Как минимум, административная статья и постановка на учет в специальный диспансер. А мужа актрисы, который был за рулем, вполне вероятно, лишат прав, пишет ."От наркотиков нужно держаться как можно дальше. Это и вред здоровью. Те, кто каким-то образом вовлекаются в употребление, сбыт и так далее, это люди со сломанными судьбами. Их большое количество находится в местах лишения свободы. Поэтому держитесь подальше от наркотиков и от тех, кто эти наркотики употребляет", – вынес вердикт правозащитник Жорин.Между тем спектакль с участием Кристины Бабушкиной уже отменили, сообщает . Время покажет, нарушила ли закон звезда сериала "Беспринципные". Теоретически в найденном при осмотре пакетике могло быть все что угодно.