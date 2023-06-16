Министр региональной безопасности Сергей Полузин рассказал, как организован набор добровольцев во...
Министр региональной безопасности Сергей Полузин рассказал, как организован набор добровольцев во Владимирской области.
Служба по контракту- выбор настоящих мужчин. Как организован набор добровольцев во Владимирской области? Об этой важнейшей работе "Вестям" рассказал Сергей Полузин, министр региональной безопасности, специальный представитель губернатора в зоне СВО.
С Сергеем Полузиным беседовала Мария Платанюк.