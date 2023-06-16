Фестиваль-путешествие, цель которого вывести музыку за пределы концертных залов и сделать ее доступной, прошел в исторических локациях. В этом году экспедиция стартовала 6 июня в селе Кистыш

Фестиваль-путешествие, цель которого вывести музыку за пределы концертных залов и сделать ее доступной, прошел в исторических локациях. В этом году экспедиция стартовала 6 июня в селе Кистыш Суздальского района, побывала в Юрьев – Польском, Судогодском… Усадьбу Всеволожских в селе Жерехово Собинского района открыли специально для фестиваля. Усадебный комплекс состоит из дворца в стиле барокко, соединённого