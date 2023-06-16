Камеры установлены и уже введены в эксплуатацию, сообщили в мэрии. Также в администрации города опубликовали список адресов, где расположены устройства фиксации нарушений. – ул. Верхняя

Камеры установлены и уже введены в эксплуатацию, сообщили в мэрии. Также в администрации города опубликовали список адресов, где расположены устройства фиксации нарушений. – ул. Верхняя Дуброва, в районе д. 1 – проспект Ленина, в районе д. 1 – проспект Ленина, в районе д. 42 – ул. Мира, в районе д. 15;- ул. Мира, в районе