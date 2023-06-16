В пределах МКАД можно найти квартиру дешевле шести миллионов рублей.

В пределах МКАД можно найти квартиру дешевле шести миллионов рублей.Москва – современный многомиллионный мегаполис, открывающий перед своими жителями множество возможностей и перспектив. Конечно, в столице более высокий уровень жизни и заработка, поэтому многие люди стремятся именно туда, хотя приобрести недвижимость в городе довольно проблематично.Конечно, квартир в Москве огромное количество, можно найти лоты на любой вкус, однако и цены в столице соответствующие. Меж тем, за относительно невысокую стоимость приобрести недвижимость в пределах МКАД все-таки возможно.Две самые дешевые однокомнатные квартиры стоят менее шести миллионов рублей. Первый лот можно найти в 12-этажном доме 1970 года постройки, расположенном на Соколиной Горе. Площадь жилья на восьмом этаже 35 квадратных метров. До одноименной станции метро идти всего один километр.Второй вариант расположен на Ярославском шоссе, в здании, построенном в 1980 году. Площадь квартиры чуть менее сорока "квадратов". Ближайшая станция метро – "Бабушкинская" – находится на расстоянии четырех километров. Лот продается как аукционный.За лот площадью 33 квадратных метра, которую можно найти в девятиэтажном панельном доме на Волгоградском проспекте, хозяева просят аж восемь миллионов рублей. Из несомненных плюсов – близость парков Кусково и Кузьминки. До метро придется преодолеть полтора километра. Корее всего ремонт в квартире не делали с момента постройки – 1968 год, – так что можно поторговаться.