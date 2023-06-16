Народные приметы: 17 июня. Что нужно обязательно сделать в Митрофанов день, чтобы привлечь...

Народные приметы: 17 июня. Что нужно обязательно сделать в Митрофанов день, чтобы привлечь богатство и счастье.17 июня 2023 года в народе отмечается Митрофанов день. Также этот день называли наши предки Митрофаном Навозником. А все потому, что было принято удобрять землю или подкармливать посаженные растения.Отличный день для любых работ на огороде: посадка, пересадка, полив, окучивание, рыхление, уничтожение вредителей.Существует и второе название праздника «Митрофан — Красные сарафаны». Девушки, которые собирались замуж надевали самые красивые сарафаны и ходили по улицам, пели песни, угощали всех выпечкой собственного приготовления. Данный ритуал служил для привлечения суженого.Что можно делать в Митрофанов день?Сегодня нужно много работать и проявлять себя. Результаты этого дня окупятся втройне в ближайшем будущем.Важно 17 июня прибраться в доме, а после зажечь свечи, и накрыть стол для домочадцев и гостей. Так, можно привлечь богатство и счастье.Сон, который приснился в ночь на 17 июня, может быть вещим и сбудется через 19 дней. Но при этом нельзя о нем никому рассказывать.Что нельзя делать в Митрофанов день?Нельзя удобрять и подкармливать землю ничем, кроме навоза.Лучше не разговаривать с незнакомыми людьми, агрессивно настроенными, злыми, недобрыми, своими врагами, теми, кто вызывает у вас неприятные чувства.В этот день нельзя при встрече обниматься даже с близкими людьми. Считается, что сегодня между обнимающимися стоит нечистый, который забирает людскую энергию себе.Народные приметы на 17 июня 2023 годаСеверный ветер — к ненастью.Холодный и сырой ветер с юго-западной стороны — к ненастной погоде.Восточный ветер — к болезням.Радуга с западной стороны — к дождю.Радуга на востоке — день будет хорошим.Цветы усилили свой запах — перед дождём.Дождь — непогода затянется на несколько дней.Духота с самого утра — день будет ненастным.Фото pxfuel.com