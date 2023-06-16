Народные приметы: 17 июня. Что нужно обязательно сделать в Митрофанов день, чтобы привлечь...
Народные приметы: 17 июня. Что нужно обязательно сделать в Митрофанов день, чтобы привлечь богатство и счастье.
17 июня 2023 года в народе отмечается Митрофанов день. Также этот день называли наши предки Митрофаном Навозником. А все потому, что было принято удобрять землю или подкармливать посаженные растения.Отличный день для любых работ на огороде: посадка, пересадка, полив, окучивание, рыхление, уничтожение вредителей.
Существует и второе название праздника «Митрофан — Красные сарафаны». Девушки, которые собирались замуж надевали самые красивые сарафаны и ходили по улицам, пели песни, угощали всех выпечкой собственного приготовления. Данный ритуал служил для привлечения суженого.
Что можно делать в Митрофанов день?
Сегодня нужно много работать и проявлять себя. Результаты этого дня окупятся втройне в ближайшем будущем.
Важно 17 июня прибраться в доме, а после зажечь свечи, и накрыть стол для домочадцев и гостей. Так, можно привлечь богатство и счастье.
Сон, который приснился в ночь на 17 июня, может быть вещим и сбудется через 19 дней. Но при этом нельзя о нем никому рассказывать.
Что нельзя делать в Митрофанов день?
Нельзя удобрять и подкармливать землю ничем, кроме навоза.
Лучше не разговаривать с незнакомыми людьми, агрессивно настроенными, злыми, недобрыми, своими врагами, теми, кто вызывает у вас неприятные чувства.
В этот день нельзя при встрече обниматься даже с близкими людьми. Считается, что сегодня между обнимающимися стоит нечистый, который забирает людскую энергию себе.
Народные приметы на 17 июня 2023 года
Северный ветер — к ненастью.
Холодный и сырой ветер с юго-западной стороны — к ненастной погоде.
Восточный ветер — к болезням.
Радуга с западной стороны — к дождю.
Радуга на востоке — день будет хорошим.
Цветы усилили свой запах — перед дождём.
Дождь — непогода затянется на несколько дней.
Духота с самого утра — день будет ненастным.
Фото pxfuel.com