Продажи новинки планируется начать в 2025 году.

Новое семейство автомобилей, которое придет на смену Lada Granta, получит название Lada Iskra. Об этом сообщил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнется в конце следующего года", - сказал он.Соколов добавил, что продажи новинки планируется начать в 2025 году. Ее дизайн будет перекликаться с флагманом продуктовой линейки "Автоваза" - автомобилем Lada Vesta.Ранее он сообщал, что в 2024 году модельный ряд "Автоваза" пополнится новой моделью - Lada Granta следующего поколения, которая будет оснащена автоматической коробкой передач.