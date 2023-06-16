Врач предупредила о рисках анемии, атеросклероза и болезни печени.

Врач предупредила о рисках анемии, атеросклероза и болезни печени.Конечно, нельзя однозначно утверждать, что желание съесть что-то "сладенькое" или "вкусненькое" – это симптом какой-либо болезни. Меж тем, постоянное влечение к конкретным продуктом может свидетельствовать о ряде недугов. В любом случае не следует ставить самому себе диагнозы – при сомнениях лучше обратиться к специалисту.О каких недугах свидетельствует постоянное желание есть яблоки, объяснила терапевт Руслан Тарасенко. В интервью интернет-изданию "" она предупредила о рисках анемии, атеросклероза и болезни печени.По словам врача, непреодолимая тяга к яблокам может также свидетельствовать о дисбалансе в организме. Не исключено, что аппетит к фрукту пробуждает недостаток железа, дефицит которого может привести к анемии.Кроме того, фанаты яблок могут испытывать стресс или постоянную тревогу. Эксперт подчеркнула, что большое количество витамина C (им богаты не только цитрусовые, но и яблоки) приводит к снижению уровня кортизола.Постоянное желание съесть яблоко может также быть симптомом сахарного диабета, уверена терапевт. Данный фрукт содержит природные сахара. Кроме того, он способствует снижению холестерина в организме, который повышается приатеросклерозе.Наконец, желание есть яблоки может возникнуть при повышении уровня токсинов. Фрукт помогает вывести их из организма. Токсины скапливаются в нашем теле при заболеваниях печени и ЖКТ, отметила медик.