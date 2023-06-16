Для создания парковки в Пресненском районе демонтировали незаконно установленные шлагбаумы.

Для создания парковки в Пресненском районе демонтировали незаконно установленные шлагбаумы.Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров сообщил о появлении в Центральном административном округе (ЦАО) новой общедоступной парковки. Речь идет о стоянке для 150 автомобилей в Пресненском районе.По словам Боброва, раньше там – на подъезде к домам 23 и 25 на улице 1905 года – были незаконно установлены три шлагбаума, которые пришлось демонтировать. То есть разрешительной документации на это не было. "Был осуществлен самозахват городской земли общей площадью более трех тысяч квадратных метров", – пояснил Иван Бобров.Появившаяся на этом месте парковка будет очень кстати для жителей прилегающих многоквартирных домов. Стоянка открытая и доступна для всех. Подробная информация об экономической политики и имущественно-земельных отношениях столицы представлена на .Стоит отметить, что Пресненский район развивается в том числе благодаря программе "Мой район", которая была запущена по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Здесь в рамках проекта, например, благоустроили территорию Московского зоопарка, Большой и Малый пруды, территорию транспортно-пересадочного узла "Шелепиха" улицы, улицы и дворовые территории, реконструирован детский парк "Пресненский". Кроме того, в районе открываются общественные пространства и создаются пешеходные зоны.Также программа "Мой район" подразумевает строительство новых социальных объектов (школ, детских садов, культурных и спортивных центров) и реставрацию существующих зданий.Пресненский район – один из самых знаменитых районов столицы, ведь здесь располагаются Дом Правительства РФ, здание Правительства Москвы, международный деловой центр "Москва-Сити", а также зоопарк, планетарий и другие достопримечательности.Ранее сообщалось о том, что в Восточном административном округе (ВАО) на деньги от платных парковок благоустроят 150 дворов. Префектурам передали 9,8 миллиарда рублей, это решение было принято мэром города Сергеем Собяниным. Какие работы будут выполнены, "Дни.ру".