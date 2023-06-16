Марк Варшавер опроверг слух об увольнении Марии Мироновой, который пустил Станислав Садальский.

Марк Варшавер опроверг слух об увольнении Марии Мироновой, который пустил Станислав Садальский.В столичной творческой среде назрел очередной конфликт. Начался он с того, что Станислав Садальский в своем блоге объявил об увольнении Марии Мироновой из театра "Ленком". Сделала она это, якобы, вынужденно: из-за недовольства директора театра Марка Варшавера ее работой.Не стерпев таких инсинуаций, на связь вышел сам Марк Варшавер. Журналистам он рассказал о том, что Миронова продолжает свою работу под его руководством. Она красива и талантлива, регулярно получает новые роли. Поэтому никогда и речи не велось о том, чтобы позволить потерять такого прекрасного сотрудника, сообщает ."Это очередная ложь горе-артиста", – Марк Варшавер раскритиковал Станислава Садальского за слух об увольнении Марии Мироновой.По словам директора театра "Ленком", это громкое заявление очень возмутило Миронову. Садальский сообщил, что "горе-директор" якобы довел ее до ручки, в то время как на самом деле артистка не может сказать про руководителя ни единого плохого слова.Напоследок заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер прошелся по еще одному заявлению Станислава Садальского: тот заявлял, что девять лет трудился в театре."У нас никогда таких артистов в театре не было. Поэтому и тут ложь", – отстоял правду Марк Варшавер как и о театре, так и о Марии Мироновой.