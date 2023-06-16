Платформа Смотрим представляет Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции. 17 июня...

Платформа "Смотрим" представляет "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции".17 июня платформа "Смотрим" и телеканал "Россия 1" покажет трансляцию уникального представления "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции"!В городе Плёс полным ходом идет подготовка к грандиозному мероприятию "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции", на котором прозвучат выдающиеся произведения, составляющие золотой фонд отечественной культуры.Со сцены, специально сооруженной на Соборной горе, над берегом Волги, выдающиеся российские артисты исполнят сочинения разных жанров, авторы которых родились вдалеке от столичных подмостков, однако творчество которых прославило русскую провинцию и отозвалось в сердцах современников и потомков – и в России, и далеко за ее пределами.В программе концерта – произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Эдуарда Артемьева, Альфреда Шнитке, Сергея Есенина, Василия Шукшина и других мастеров. Не обойдется и без песен, прославивших великого русского оперного певца Федора Шаляпина, 150-летие которого отмечается в этом году: именно окрестности Плёса облюбовал в свое время для отдыха и трудов легендарный русский бас. Начнется же концерт с праздничного перезвона колоколов Успенского собора.На открытой сцене с видом на Волгу выступят оперные исполнители, эстрадные певцы, актеры театра и кино: Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Александр Петров, Светлана Захарова, Вадим Репин, Ирина Пегова, Иван Бессонов, Сергей Шакуров, Станислав Любшин, Роберт Юлдашев и Пелагея. Концерт пройдет в сопровождении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Хора Сретенского монастыря. Ведущими концерта станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.Весь день 17 июня будет посвящен культурному наследию русской провинции и ее вкладу в отечественную и мировую культуру:В 10.00 (по московскому времени) на платформе «Смотрим» стартует онлайн-марафон, в рамках которого состоится показ многосерийного фильма «Шаляпин» и документальных фильмов из цикла «Письма из провинции».В 18.00 одновременно на платформе «Смотрим» и в эфире радиостанции «Маяк» начнется трансляция из студии программы «Посвящение русской провинции» с Игорем Ружейниковым, в ходе которой зрителей ожидают прямые включения из Плёса, интервью с участниками концерта.В 21.00, с началом концерта, его смогут увидеть и услышать все желающие – прямая трансляция мероприятия будет вестись в эфире телеканала «Россия 1», радиостанции «Маяк» и на платформе «Смотрим».smotrim.ru