Все они были уведомлены о предстоящем ограничении за 20 дней.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» провели масштабный рейд по отключению должников во Владимире. В этот раз он коснулся не только жителей многоквартирных домов, но и частных домовладений. Всего было отключено 141 абонентов, задолжавших компании от 3 до 227 тыс. рублей. Все они были уведомлены о предстоящем ограничении за 20 дней.В ходе рейда сотрудники компании проверили и устранили 20 самовольных подключений, где проживают нарушители. Теперь они смогут вернуть свет в дома только после полного погашения долга, оплаты пеней, штрафа за «самоволку» и стоимости подключения. Плата за незаконное подключение к электросетям для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей.30 клиентов не захотели оставаться без электричества и явились в офис компании для оплаты долга. Они погасили задолженность на общую сумму 513 112 рублей. Напоминаем, для внесения оплаты клиенты также могут воспользоваться дистанционным сервисом «Личный кабинет» на сайте или в мобильном приложении.Реклама.