Припаркованные машины на улицах Владимира мешают своевременному вывозу мусора. Переполненные...

Припаркованные машины на улицах Владимира мешают своевременному вывозу мусора.Переполненные контейнеры на мусорных площадках - не всегда вина регоператора по обращению с отходами. Как быть, когда припаркованные машины мешают мусоровозам выполнить свою работу? В нашем материале.- Стоит авто, баки не выкатить.И так - каждый день. Мусор в контейнере будет лежать до тех пор, пока нерадивый водитель, бросивший свой автомобиль у площадки, не найдет ему другое место. Можно поступить иначе - вызвать наряд ГИБДД и ждать, когда уберут машину. Правда, тогда график вывоза мусора будет сорван во всём районе.Валерьян Шируков, старший инспектор УГИБДД УМВД России по г. Владимиру:- В дежурную часть управления госавтоинспекции по Владимирской области регулярно поступают подобные жалобы - как от жителей областного центра, так и от различных юридических лиц. В том случае, если предусмотрена принудительная эвакуация транспортного средства она применяется. Также водители и владельцы транспортных средств привлекаются к ответственности.Штраф от 500 рублей до 2,5 тысяч. Но это только в том случае, если машина припаркована с нарушениями дорожных правил. Если запрещающих знаков нет - автомобиль не эвакуируют. Областной закон предусматривает штраф на сумму от 800 до 4000 рублей за стоянку у контейнерных площадок. Но и это - не панацея.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира:- Нет задачи оштрафовать, наказать. У нас задача - чтобы в городе был порядок. Чтобы в городе было чисто. Чтобы мусор вывозился вовремя и по любым причинам. Чтобы региональный оператор работал хорошо. Чтобы водители автотранспорта не загораживали. Чтобы управляющие компании обеспечивали свободный доступ именно к контейнерным площадкам.Часто случается, что мусоровоз просто не может подъехать. Особенно в районах ещё советской застройки. Проезды узкие, а габариты большие. Водители грузовиков боятся задеть стоящие поблизости легковушки.Альберт Скворцов, гендиректор ООО "Биотехнологии":- Один из последних случаев - мы совместно уже с управляющей организацией решали проблему. Где мы не могли подъехать к площадке. Просто попросили, чтобы их дворники подкатили контейнеры к мусоровозу, который не мог проехать.Чистота города зависит не только от мусороперевозчиков. Но и от самих жителей. Региональный оператор просит помнить об этом и водителей транспортных средств.Максим Калашников, Мария Городская, Илья Хлудов, Алексей Ковалёв и Александр Голубев. "Вести-Владимир".