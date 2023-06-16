Законодательное Собрание провело публичные слушания по исполнению бюджета – 2022. Главные цифры и тенденции обсудили депутаты областного парламента, специалисты Правительства региона и
Законодательное Собрание провело публичные слушания по исполнению бюджета – 2022. Главные цифры и тенденции обсудили депутаты областного парламента, специалисты Правительства региона и муниципальных администраций, аудиторы Счетной палаты и общественники. Расходы области составили 102,5 млрд руб., доходы – 98 млрд. Роман Кавинов, зам. председателя Заксобрания области (фракция «Единая Россия») Исполнение бюджета 2022 года по доходам составило