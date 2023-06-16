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<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2023-publichnye-slushaniya-po-byudzhetu-na-chto-i-kak-oblast-tratila-dengi.html" target="_blank">Публичные слушания по бюджету: на что и как область тратила деньги?</a> - Законодательное Собрание провело публичные слушания по исполнению бюджета – 2022. Главные цифры и тенденции обсудили депутаты областного парламента, специалисты Правительства региона и