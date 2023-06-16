Смотрите Вести в 14.30: последний аккорд десятой Музыкальной экспедиции прозвучал на Соборной...

Смотрите "Вести" в 14.30: последний аккорд десятой "Музыкальной экспедиции" прозвучал на Соборной площади во Владимире.Ни туда, ни сюда-Расселять или ремонтировать? Жители ветхого дома на Большой Нижегородской во Владимире не могут решить, что для них лучше. Теперь этим вопросом займётся прокуратура.Инвестиции в будущее- В Санкт-Петербурге продолжается Международный экономический форум. Вектор - развитие 33-го региона. О важнейших инвестиционных соглашениях на берегах Невы.Музыкальная точка- И завершение главного музыкального путешествия этого лета. Последний аккорд десятой "Музыкальной экспедиции" прозвучал на Соборной площади во Владимире.