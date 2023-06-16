Смотрите Вести в 9 утра: Долгая дорога к мусорным бакам.
Куда ставить-то?
- В дело о...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Долгая дорога к мусорным бакам.
Куда ставить-то?
- В дело о строительстве бетонного завода в микрорайоне Мосино вмешалась прокуратура. Стройка приостановлена. Инвестору предложили подумать о переезде.
Ни пройти, ни подъехать.
- Бросают на полпути. Регоператор ведёт борьбу не только с отходами, но и с автомобилями, которые загораживают подъезд к мусорным бакам.
"За отвагу"
- Они из отряда БАРС. В регионе прошло награждение участников специальной военной операции.