Смотрите Вести в 9 утра: Долгая дорога к мусорным бакам. Куда ставить-то? - В дело о...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Долгая дорога к мусорным бакам.Куда ставить-то?- В дело о строительстве бетонного завода в микрорайоне Мосино вмешалась прокуратура. Стройка приостановлена. Инвестору предложили подумать о переезде.Ни пройти, ни подъехать.- Бросают на полпути. Регоператор ведёт борьбу не только с отходами, но и с автомобилями, которые загораживают подъезд к мусорным бакам."За отвагу"- Они из отряда БАРС. В регионе прошло награждение участников специальной военной операции.