Столичные предприятия развивают отношения с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и другими регионами.

Столичные предприятия развивают отношения с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой и другими регионами.В выходе на международные рынке бизнесу помогает Московский экспортный центр. В 2023 году он организовал участие столичных компаний в выставках в Турции, ОАЭ, Иране, Марокко, написал в своем мэр Сергей Собянин."Иностранных партнеров интересуют, в частности, наши разработки в IT, строительстве, косметической и пищевой индустрии", – отметил градоначальник.Московский экспортный центр финансирует продвижение на иностранных маркетплейсах, обучает логистике и оформлению документов. В 2022 году занятия в Московской школе экспортера прошли более четырех тысяч человек.Достигнута договоренность с Саудовской Аравией о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов, а также с Казахстаном о поставках фильтров для воды на 85 миллионов рублей.Собянин уточнил, что в 2023 году пройдет 15 поставок и 22 бизнес-миссии.Мэр Москвы накануне в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он рассказал о новых технологиях, которые делают систему управления городом эффективнее.