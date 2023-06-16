Диана Пожарская и Иван Янковский – одна из самых скрытных пар.

Диана Пожарская и Иван Янковский – одна из самых скрытных пар.Актеры оказались довольно скрытными, ведь даже женились тайно. Расписались звезды театра и кино в феврале 2021 года. А рассекретили свой брак только во время премьеры фильма "Чемпион мира", куда пришли вместе. Напомним, что в картине Диана Пожарская и Иван Янковский сыграли супругов.В общем, история у пары очень романтичная. Актриса, к слову, даже подарила звездному мужу сына. Однако даже после того, как возлюбленные рассекретили свой роман и обзавелись наследником, они не стали более публичными. Своих фанатов свежими фотографиями супруги радуют не часто. А это, как известно, для звезд довольно опасно. Глядишь, и поползут слухи о расставании.К счастью, о проблемах в браке поклонникам думать точно не придется. Накануне Диана Пожарская поделилась новой фотографией с Иваном Янковским. Кадр сделан как будто случайно: пара идет по улице и даже не смотрит в камеру. Вместе возлюбленные выглядят очень романтично, ведь нежно держатся за руки.Неудивительно, что фанаты в очередной раз принялись восхищаться супругами в комментариях. Кто-то даже отметил, что их брак – самый красивый в мире шоу-бизнеса."Такие красивые! Самая комфортная кино-семья. Счастья вам!" – пишут под фотографией Дианы Пожарской и Ивана Янковского россияне.