Главная задача конгресса - сохранение, популяризация и развитие отрасли народных художественных промыслов.

В 2024 году Суздаль примет Ремесленный конгресс. Об этом сообщил губернатор.Соглашение о сотрудничестве в подготовке мероприятия подписали Александр Авдеев и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Через год в Торговых рядах должен открыться Центр народных художественных промыслов и ремёсел, на базе которого, видимо, и пройдёт масштабное событие.«Во Владимирской области сильны традиции НХП. Изделия 4 наших предприятия признаны культурным наследием федерального уровня. Это продукция Гусевского Хрустального завода им. Мальцова, фабрики «Ковровская глиняная игрушка», компании «Мстёрский ювелир» и Центра традиционной мстёрской миниатюры. Продукция ещё 15 предприятий области отнесена к изделиям НХП регионального значения. У нас трудятся сотни мастеров-ремесленников», - резюмировал глава региона.Главная задача конгресса - сохранение, популяризация и развитие отрасли народных художественных промыслов.