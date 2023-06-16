Деньги выплачены благодаря вмешательству прокуратуры.

В Александрове компания-банкрот задолжала 5 бывшим рабочим 140 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Организацию признали несостоятельной ещё в 2019 году. Из-за отсутствия денег уволенные сотрудники остались без жалованья. Устав от обещаний они подали иск в суд. Фемида удовлетворила их требования, но судебные приставы не смогли взыскать положенные людям выплаты.«Выяснилось, что учредителем является, в том числе, администрация одного из муниципальных образований Александровского района. Решено было взыскать долг с неё», - добавили в надзорном ведомстве.Суд поддержал идею прокуроров. Сейчас задолженность по заработной плате полностью погашена.