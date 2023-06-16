В Александрове бывшие работники организации не дождались окончательного расчета и обратились в прокуратуру. Как оказалось, работодатель задолжал 5 своим сотрудникам 140 000 рублей.

В Александрове бывшие работники организации не дождались окончательного расчета и обратились в прокуратуру. Как оказалось, работодатель задолжал 5 своим сотрудникам 140 000 рублей. Прокурорская проверка показала, что учредителем организации является, в том числе, администрация одного из муниципальных образований Александровского района. Возбудили исполнительные производства. Помимо этого, прокурор запросил сменить исполнителя по выплачиванию долга. Суд запрос удовлетворил,