Камешковский районный суд оставил решение коллегии присяжных по делу о производстве наркотиков без изменений. В марте 2019 года полиция накрыла нарколабораторию, которая принадлежала двум

Камешковский районный суд оставил решение коллегии присяжных по делу о производстве наркотиков без изменений. В марте 2019 года полиция накрыла нарколабораторию, которая принадлежала двум мужчинам. Тогда у них изъяли более полутора килограмм наркотических средств, их производных, а также прекурсоров в особо крупном размере. Тогда коллегия присяжных заседателей приговорила обвиняемых 11 годам с отбыванием в исправительной