Владимирская область и компания «АргоПлант» подписали инвестсоглашение о реализации первого в России научно-практического проекта по культивированию голубики, брусники и клюквы.

В Киржачском районе в выращивание и селекцию ягод вложал 3,5 млрд рублей. Владимирская область и компания «АргоПлант» подписали инвестсоглашение о реализации первого в России научно-практического проекта по культивированию голубики, брусники и клюквы.Выход на проектную мощность запланирован в 2025 году. Ожидаемые объёмы урожая – более 5000 тонн голубики в год. В предприятие вложат 3,5 млрд рублей. Инвестор создаст 300 рабочих мест.«Прогнозируем хороший экономический эффект и для района, и для области», - подчеркнул губернатор.