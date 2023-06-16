Инвестсоглашение о создании первой в России научно-практической отрасли по выращиванию и селекции голубики, брусники и клюквы подписал Александр Авдеев на экономическом форуме в

Инвестсоглашение о создании первой в России научно-практической отрасли по выращиванию и селекции голубики, брусники и клюквы подписал Александр Авдеев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Соглашение подписали с компанией «АргоПлант». Проект начнет воплощаться в 2023–2028 годах. Выход на проектную мощность планируется в 2025 году. По планам, производство будет выпускать около 5000 тонн голубики в год. Из