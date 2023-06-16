Для жителей района создадут 150 рабочих мест.

В Кольчугинском районе в производство блоков из автоклавного газобетона вложат 900 млн рублей. Об этом рассказал губернатор.«Нужно обеспечить региональные стройки качественными материалами с надёжными каналами поставки. Для этого необходимо создавать производства у себя», - подчеркнул Александр Авдеев.Во время «ПМЭФ» глава региона и компания «НТС» подписали инвестсоглашение о создании предприятия по выпуску лёгкого пенобетонного строительного материала.Оно появится в ближайшие 2-3 года. Объём вложений превысит 900 млн рублей. Для жителей района создадут 150 рабочих мест.