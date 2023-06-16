Работы планируется завершить в 2024 году.

Работы планируется завершить в 2024 году.Развитию системы здравоохранения в Москве отводится приоритетное значение. В городе модернизируются действующие и открываются новые поликлиники. Параллельно восстанавливаются больничные корпуса.Так, в корпусе №2 Боткинской больницы стартовал капитальный ремонт. Работы планируется завершить в следующем году. Специалисты комплекса городского хозяйства с особой осторожностью занимаются восстановлением здания, которое является объектом культурного наследия, возведенным еще в начале прошлого столетия.Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что специалисты в ходе капитального ремонта также проведут в корпусе №2 Боткинской больницы все необходимые работы по реставрации."Трехэтажное кирпичное здание площадью более трех тысяч квадратных метров было построено в 1909 году и достраивалось до 1937 года. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии", – отметил чиновник.Сейчас на месте корпуса установлены ограждения и воздвигнут строительный городок. Специалисты приступили к демонтажу конструкций. Планируется замена инженерных систем здания, восстановление поврежденных перекрытий и замена кровли.По словам заместителя главы города, внутренние отделочные работы будут проведены с использованием современных безопасных материалов. Кроме того, в здании установят два новых лифта.Фасад здания имеет площадью около пятя тысяч квадратных метров. Его восстановлением специалисты займутся особо тщательно. В частности, они выполнят отделку характерным для первой половины ХХ века способом: окрасят по штукатурке и кирпичу, сохранят карнизы и горизонтальный графический руст на уровне первого этажа, козырьки над входами.В ходе капитального ремонта планируется заменить в корпусе №2 Боткинской больницы 150 окон. При этом размеры, формы и цветы придется сохранить, потому что они относятся к историческому фасаду. Лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахскую плитку на площадках также восстановят. Своды Монье планируется сохранить.