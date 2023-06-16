В результате ЧП пострадали животные.

В Муроме на котельной «Владимиртеплогаза» произошла утечка мазута. В результате ЧП пострадали животные.Накануне, 15 июня, местные волонтёры спасли собаку, которая увязла в топливе. Они же и об инциденте, произошедшем на Радиозаводском шоссе, в соцсетях.В пресс-службе «Владимиртеплогаза» рассказали, что арендуют землю и уже приняли меры по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Организована работа по установке ограждений и локализации участка аварии.На месте также работают специалисты «Службы мониторинга», которые оценили ситуацию и разработали план утилизации топлива. По их словам, пятно оказалось относительно небольшим и неглубоко проникло в почву.Сама компания осознаёт свою ответственность, выясненяет обстоятельства и причины случившегося. Служба безопасности ведёт работу с собственником дырявых ёмкостей.