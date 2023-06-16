В Муроме на месте гибели животных ликвидируют последствия разлива мазута. Целое озеро из...

В Муроме на месте гибели животных ликвидируют последствия разлива мазута.Целое озеро из отработанного жидкого топлива образовалось накануне на участке в районе Радиозаводского шоссе.Первыми тревогу забили зоозащитники, которым пришлось спасать из мазутного болота бездомного пса. Животное почти целиком увязло в луже. Позже, пишут активисты, на месте разлива были обнаружены еще два трупа - собаки и птицы. Кто допустил утечку, сейчас выясняют в администрации округа. Была созвана комиссия по ЧС. По предварительной информации, старые резервуары с мазутом - собственность местных "Теплосетей". Предприятие - банкрот. Земля - в аренде у "Владимиртеплогаза".В компании уже заявили, что их сотрудники занимаются локализацией разлива. Утилизировать мазут будет специализированная организация.