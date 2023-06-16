Опасный участок ограждают забором сотрудники ООО «Владимиртеплогаз». Также они проводят на месте обваловку лужи – засыпают ее границы грунтом, чтобы мазут не растекся. Напомним, недавно

Опасный участок ограждают забором сотрудники ООО «Владимиртеплогаз». Также они проводят на месте обваловку лужи – засыпают ее границы грунтом, чтобы мазут не растекся. Напомним, недавно муромские волонтеры спасли из мазутной лужи собаку. Она почти полностью ушла под черную жижу, жива осталась только чудом. А вот другую собаку волонтеры спасти не успели – ее труп лежал