Жители села Ославское остались без питьевой воды. Всё потому, что она не соответствует гигиеническим нормам: в воде превышено содержание марганца. А также она не проходит по нормативам

Жители села Ославское остались без питьевой воды. Всё потому, что она не соответствует гигиеническим нормам: в воде превышено содержание марганца. А также она не проходит по нормативам показателя жёсткости. Жители неоднократно обращались в администрацию района. Там им пообещали, что с целью устранения нарушений в 2022 году будут проведены работы по модернизации водозаборного узла. Но ресурсоснабжающая