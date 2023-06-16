В Вязниках появится универсальная спортивная площадка. Объект откроют около школы №4.

В Вязниках появится универсальная спортивная площадка. Объект откроют около школы №4.Подрядчики сформировали основание и уложили безопасное резиновое покрытие. В город уже доставили оборудование и инвентарь, которые предстоит смонтировать на площадке. Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Образование».Универсальная спортивная площадка предназначена для занятий футболом, баскетболом и волейболом. Также здесь можно будет играть в подвижные игры и сдавать нормативы ГТО.«Это не первая умная площадка в городе. Есть планы - сделать так, чтобы подобные спортивные объекты были доступны и другим учебным заведениям», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.