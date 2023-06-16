В субботу, 17 июня, во Владимире изменится движение транспорта. Связано это с проведением фестиваля “Богатырские игры”. Движение транспорта будет запрещено по переулку Сушкова на участке от

В субботу, 17 июня, во Владимире изменится движение транспорта. Связано это с проведением фестиваля “Богатырские игры”. Движение транспорта будет запрещено по переулку Сушкова на участке от улицы Большой Московской до улицы Студёная Гора. Машины не смогут там проехать с 9 утра до 19 часов вечера. Автотранспорт направят по ул. Урицкого и Коммунальному спуску. Прокомментируйте новость