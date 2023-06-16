В ходе допросов женщина частично признала свою вину.

В Юрьев-Польском заведующую филиалом детского сада №7 обвиняют в халатности. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.По версии СКР, руководитель дошкольного учреждения, расположенного в селе Ополье, не организовала расчистку крыши здания от снега и наледи. В результате в середине марта на 2-летнюю девочку упал лёд. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом нижней трети костей правой голени.Следователи завели дело о халатности. В ходе допросов женщина частично признала свою вину.«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база», - подчеркнули в СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело рассмотрит Юрьев-Польский районный суд.