Об этом рассказала его жена Маргарита Камынина.

Во Владимирской области мужчине с биопротезом ноги и кистой в голове не подтверждают инвалидность. Об этом рассказала его жена Маргарита Камынина . Женщина объясняет, что ее муж Владимир пять лет прикован к постели, но с 1 декабря 2022 года врачи сняли у него инвалидность. Объяснили это тем, что в Кольчугино, где прописаны супруги, нет нужных специалистов для подтверждения.После этого женщину направили во 2-ю поликлинику на Токарева во Владимире, но там ей объяснили, что врачи не могут приехать далеко на осмотр. Принять пациента тоже никак, ведь из-за заболевания мужчина бывает теряет адекватность, а отдельных палат в стационаре нет. Ситуация безвыходная.Женщина намерена писать обращения в администрацию президента.