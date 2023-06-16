Владимирец Рамазан Дадаев стал чемпионом России по боксу среди юниоров. Состязания проходили в...

Владимирец Рамазан Дадаев стал чемпионом России по боксу среди юниоров. Состязания проходили в Серпухове.В общей сложности на ринг вышли 267 спортсменов из 59 регионов страны. Представитель Владимирской области, воспитанник школы олимпийского резерва по боксу Рамазан Дадаев победил в четырёх поединках, завоевал золото чемпионата и путёвку на чемпионат Европы.Также по итогам соревнований Рамазан Дадаев признан лучшим боксёром турнира.