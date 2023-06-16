Стали известны результаты обязательных экзаменов ЕГЭ по русскому языку и математике. Единственная 11-классница, которая набрала высший балл по профильной математике – ученица школы №36.

Стали известны результаты обязательных экзаменов ЕГЭ по русскому языку и математике. Единственная 11-классница, которая набрала высший балл по профильной математике – ученица школы №36. Всего этот экзамен сдавали 688 владимирских выпускников. Из них на оценку “отлично” (более 68 баллов) сдали 267 человек. На экзамене по русскому языку стобалльников больше – шесть человек. Из них три