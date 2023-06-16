Во Владимир из Тульского и Московского зоопарков привезли самых маленьких в мире...

Во Владимир из Тульского и Московского зоопарков привезли самых маленьких в мире обезьянок.Игрунки-милые создания, которые способны растопить любое сердце. Об их привычках и особенностях - Ангелина Свищ.- Фрося! Смотри что у меня есть. Не нравится? Не бойся.Фрося и Тарас обживают роскошные апартаменты. Карликовые игрУнки заселились в них 2 месяца назад. Приехали из двух зоопарков Тульского и Московского. Александр Безруков ждал их 2 года.- Фрося это вот девочка с хохолком, а вот это Тарас который хмурится все время на меня что-то я ему сделал плохое видимо по его понятиям.Карликовые игрунки - самые маленькие обезьянки в мире, рассказывает Александр. Размер их тела до 15 сантиметров, а вот хвост - в несколько раз больше самой игрунки. За звание самой "маленькой" они соперничают с мышиным лемуром.Александр Безруков, заводчик экзотических животных:- Мышиный лемур он даже на обезьяну не похож. А вот карликовые игрунки похожи на обезьянок и вот, они самые-самые мелкие и самые по сути безобидные приматы, которых можно содержать дома. Все остальные более крупные, там мартышки, несут опасность для человека.Длинный хвост и очаровательная мордочка с большими, выразительными и умными глазами. Внешность умилительна. Равнодушным не оставит. От сородичей игрУнок отличает густой и длинный мех золотисто-бурого цвета. Такой окрас служит маскировкой в дикой среде. Ведь ареал их обитания- юг Колумбии и Эквадора, северные регионы Перу и Боливии, долина реки Амазонки.В семействе игрунок матриархат. Фрося - бодрая и бойкая. Тарас же- тихий и стеснительный. Малышей в семье игрунок, кстати, воспитывает именно отец.Александр Безруков, заводчик экзотических животных:- Самцы должны жить с родителями до момента пока не появится их братья и сестры, и они не обучатся их таскать на себе. Если это не происходит то часто самцы потом не понимают что делать со своими детьми и просто такие: "не мое".Карликовые обезъяны постепенно заполняют Владимирский экзотариум. Все началось с Клары и Клепы - белоухих обыкновенных игрунок. Александр признается: его сердце сейчас "украли" приматы, поэтому в планах - переквалификация в приматолога.Александр Безруков, заводчик экзотических животных:- Я хочу постараться максимально собрать все виды игрунок, тамаринов их все семейства игрунковых небольших обезьянок. Потому что, они мне нравятся как бы, они разнообразны, самое важное что они вымирают их места обитания вырубаются очень активно.Весёлые, любопытные, лукавые. Поведение игрунок- это целый спектр эмоций. А еще эти малыши любят ласку. И сами способны растопить любое сердце.Ангелина Свищ, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"