Во Владимире курьер телефонных мошенников отделался принудительными работами.
Сегодня Октябрьским...
Во Владимире курьер телефонных мошенников отделался принудительными работами.
Сегодня Октябрьским районным судом приговорен житель Московской области. Он вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью хищения денежных средств у граждан.
В декабре 2022 года неизвестная позвонила на стационарный телефон пожилого жителя Владимира, и, представившись его дочерью, рассказала о ДТП, в котором пострадал водитель. Якобы теперь требовалось 700000 рублей за освобождение его к уголовной ответственности. Подсудимый забрал деньги у потерпевшего, их злоумышленники поделили между собой, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Ущерб - возместил.
В итоге, суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.
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