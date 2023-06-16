Во Владимире курьер телефонных мошенников отделался принудительными работами. Сегодня Октябрьским...

Во Владимире курьер телефонных мошенников отделался принудительными работами.Сегодня Октябрьским районным судом приговорен житель Московской области. Он вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью хищения денежных средств у граждан.В декабре 2022 года неизвестная позвонила на стационарный телефон пожилого жителя Владимира, и, представившись его дочерью, рассказала о ДТП, в котором пострадал водитель. Якобы теперь требовалось 700000 рублей за освобождение его к уголовной ответственности. Подсудимый забрал деньги у потерпевшего, их злоумышленники поделили между собой, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Ущерб - возместил.В итоге, суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com/en