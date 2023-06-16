Во Владимире назвали адреса, по которым установлены новые камеры видеонаблюдения за дорожным...

Во Владимире назвали адреса, по которым установлены новые камеры видеонаблюдения за дорожным движением.На днях в областном цкентре введены в эксплуатацию семь стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.Они расположены по следующим адресам:- ул. Верхняя Дуброва, в районе д. 1;- проспект Ленина, в районе д. 1;- проспект Ленина, в районе д. 42;- ул. Мира, в районе д. 15;- ул. Мира, в районе д. 36-г;- ул. Мира, в районе д. 163;- ул. Студеная гора, в районе д. 1-а.Об этом официально сообщил «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области».Фото: https://www.pxfuel.com