Во Владимире назвали адреса, по которым установлены новые камеры видеонаблюдения за дорожным...
Во Владимире назвали адреса, по которым установлены новые камеры видеонаблюдения за дорожным движением.
На днях в областном цкентре введены в эксплуатацию семь стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Они расположены по следующим адресам:
- ул. Верхняя Дуброва, в районе д. 1;
- проспект Ленина, в районе д. 1;
- проспект Ленина, в районе д. 42;
- ул. Мира, в районе д. 15;
- ул. Мира, в районе д. 36-г;
- ул. Мира, в районе д. 163;
- ул. Студеная гора, в районе д. 1-а.
Об этом официально сообщил «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области».
Фото: https://www.pxfuel.com